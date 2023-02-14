كرات مضيئة غامضة تظهر في سماء الصين

وثق مقطع فيديو، ظهور سلسلة من الكرات المضيئة الغامضة في سماء مدينة تسيتسيكار، شمال شرق مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، المتاخمة للحدود الروسية.

وبحسب صحيفة Huanqiu shibao الصينية، فإن الجسم الغريب ظهر في سماء مدينة تسيتسيكار، شمال شرق مقاطعة هيلونغجيانغ، مساء أمس الاثنين.

وبالإضافة لذلك، فقد أفاد أحد سكان المدينة، لوكالة Jimu Xinwen، بأنه شاهد جسمًا غريبًا يحلق بسرعة في سماء المدينة، مطلقًا خلفه سلسلة من الكرات مساء أمس، موضحًا أنه لا يشبه الطائرة الورقية أبدًا، وأنه ظهر لعدة ثوانٍ ثم اختفى.

ضوء مشع دون صوت

وأكد سكان المدينة الذين تداولوا مقطع الفيديو فيما بينهم، أن الجسم الغريب لم يصدر أي صوت، وإنما ضوءًا مشعًا، وأنهم لم يروا شيئًا مشابهًا من قبل.

ومن جانبه، أفاد مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية في المدينة، أنه لا يمتلك معلومات حول ماهية الجسم الغريب، كما أفاد موظفو مكتب الدفاع الجوي في المدينة، بأنهم لم يتلقوا أي إخطارات حول إجراء تدريبات عسكرية.

حادثة متكررة

ويشار إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى لظهور أجسام غريبة في سماء الصين، حيث رصد سكان مدينة شيجن في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين، في الـ 12 من فبراير، أجساما طائرة مجهولة.

ولم توضح السلطات الصينية، ما إذا حددت ماهية هذه الأجسام الغريبة، والغرض من وجودها في سمائها، وما إذا كانت تشكل تهديدًا على حياة السكان.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، المملوكة للدولة، أن المسؤولين في مقاطعة شاندونغ الساحلية شمال شنغهاي، حذروا الصيادين في المنطقة؛ ليظلوا يقظين، وذلك بعد رصد الجسم فوق المياه بالقرب من مدينة ريتشاو.

إسقاط جسم مجهول في كندا وألاسكا

وتأتي تلك الأنباء بعد إسقاط أجسام مجهولة الهوية، على حد وصف المسؤولين، في كل من كندا وألاسكا أيضًا.

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أعلن، السبت الماضي، أن طائرة مقاتلة أمريكية قد تمكنت من إسقاط جسم غير معروف في شمال كندا، مضيفًا عبر تويتر: أمرتُ بإسقاط جسم غير محدّد انتهك المجال الجوّي الكندي، وفي هذا الإطار، أُرسِلت طائرات من كندا والولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أسقطت الولايات المتحدة بناء على أوامر من الرئيس، جو بايدن، جسمًا حلق على علو مرتفع فوق ألاسكا، حيث أوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن هذا الجسم بحجم سيارة صغيرة.

وأضاف كيربي أنه شكل تهديدًا لأمن الملاحة الجوية.