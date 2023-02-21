كرة حديدية عملاقة تثير الذعر في اليابان

طوقت الشرطة اليابانية أحد الشواطئ؛ بسبب كرة حديدية غامضة، وقالت وسائل الإعلام المحلية إنهم قلقون من أن الجسم قد يكون نوعًا من الألغام البحرية.

امرأة عثرت عليه بالصدفة

وقد لاحظت سيدة محلية هذه الكرة، أمس الاثنين، في مدينة هاماماتسو بمحافظة شيزوكا، وأبلغت سلطات إنفاذ القانون بذلك، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، يبلغ قطرها حوالي 1.5 متر (4.9 قدم) وقد تكون مصنوعة من الحديد، لأن سطحها يبدو صدئًا.

ويبدو أن الكرة قد جرفها الشاطئ من البحر ولديها نقطتا قفل على الجانبين المتقابلين، وعلى إثر ذلك، طوقت الشرطة المنطقة في دائرة نصف قطرها 200 متر حول الجسم واتصلت بقوات الدفاع الذاتي اليابانية وطلبت من الجيش إرسال شخص لتفتيشها بحثًا عن متفجرات.

وتكثف البحث عن الأجسام المستديرة الغامضة بعد أن اتهمت الولايات المتحدة الصين بإرسال منطاد تجسس عبر مجالها الجوي في وقت سابق من هذا الشهر، لكن ردت بكين أن الجسم كان أداة أرصاد جوية انحرفت عن طريق الخطأ إلى المجال الجوي الأمريكي.

انتشار الأجسام المجهولة

وبعد ذلك، ظهرت عدة أجسام مجهولة في إلينوي وألاسكا وكندا، وقالت الصين أن الأمر نفسه ظهر في مجالها الجوي أيضًا دون الإفصاح عن أي معلومات.

تزعم الولايات المتحدة أن الصين ترسل بشكل روتيني بالونات تجسس فوق دول أخرى عبر القارات الخمس، وقد أبلغت اليابان عن ثلاث حوادث منفصلة في المجال الجوي بين عامي 2019 و 2021، وتقول إن بكين وراء ذلك.