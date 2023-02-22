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من أجل استقبال والدته فيه

كرستيانو رونالدو غادر جناحه الفندقي وانتقل لقصره بالرياض

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٤ مساءً
كرستيانو رونالدو غادر جناحه الفندقي وانتقل لقصره بالرياض
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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انتقل كريستيانو رونالدو من محل إقامته في جناح فندق فورسيزونز كينغدوم سنتر لقصر فخم؛ حتى يتسن له استقبال والدته، دولوريس أفيرو، فيه، بحسب صحيفة The Sun البريطانية.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادرها إن رونالدو غادر الفندق الذي كان يقيم فيه مع أسرته، وأمضت دولوريس الوقت مع جورجينا رودريغيز وأطفالهما بعد أن استقر الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات في محيطه الراقي الجديد.

كرستيانو رونالدو غادر جناحه الفندقي وانتقل لقصره بالرياض

وصول والدة كريستيانو رونالدو

ونشرت والدة كريستيانو رونالدو صورة سيلفي مع ابن رونالدو الأكبر عبر الإنترنت بعد وصولها إلى الرياض وكتبت: أخيرًا أصبحت معه.

وفي حين أنه لم يتضح بعد المكان الذي يعيش فيه رونالدو بالضبط، إلا أنه يُقال إن منزله الجديد يقع في مجمع حصري يتمتع بمستوى عالٍ من الأمن له ولأسرته مع سهولة الوصول إلى المتاجر والمطاعم والصالات الرياضية وغيرها من المرافق.

وأحد الأحياء التي ترددت شائعات أنه كان يبحث عن محل إقامة به هو حي المحمدية الذي يتميز بحياة رائعة مع أفضل المطاعم في المدينة، تردد أيضًا اسم النخيل وهي منطقة تتضمن أفضل المدارس الدولية تناسب لتعليم أطفاله.

إقامة كريستيانو رونالدو في الفندق

ولفتت ذا صن أن الإقامة الفندقية للنجم البرتغالي كانت فاخرة للغاية مع جناح بمساحة 3000 قدم، في برج المملكة المكون من 99 طابقًا، أحد أطول المباني في السعودية.

وليس هناك ما يشير ما إذا كان كريستيانو اشترى القصر الجديد أم يستأجره، لكن من المعروف أن محفظته العقارية الضخمة تشمل شقتين في لشبونة وقصرين في ضواحي مدريد ومبنى مكونًا من ثمانية طوابق في فونشال في ماديرا حيث تعيش والدته وشقيقه الأكبر حاليًا.

وبحسب The Sun، فإنه بالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن يعتزل رونالدو مع عائلته في قصر بالقرب من لشبونة، بحسب ما أعلن في وقت سابق.

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