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كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في دوري روشن عن شهر فبراير

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في دوري روشن عن شهر فبراير
المواطن - فريق التحرير

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فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين عن شهر فبراير الجاري.

كريستيانو رونالدو يحصد الأفضلية

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري روشن عبر “تويتر” أن كريستيانو رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب بينما فاز الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد بجائزة أفضل حارس في فبراير، والإسباني فيسنتي مورينو مدرب نادي الشباب أفضل مدرب في فبراير.

كريستيانو رونالدو

أما اللاعب نواف الصعدي لاعب أبها فحصد جائزة أفضل لاعب واعد في فبراير في بطولة الدوري السعودي للمحترفين. مارسيلو جروهي

ترتيب دوري روشن

وبعد ختام مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يتواجد النصر في الصدارة برصيد 43 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 41 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 31 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سابعًا في ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا وأبها تاسعًا ولكل منهما 22 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 والوحدة في المركز الـ13 ولكل منهما 19 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 13 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد ست نقاط.

فيسنتي مورينو

نواف الصعدي

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