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كريستيانو رونالدو الأفضل في الجولة الـ18

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
كريستيانو رونالدو الأفضل في الجولة الـ18
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليخطف نجومية الجولة الـ18 “جولة يوم التأسيس” من دوري روشن السعودي.

تألق كريستيانو رونالدو

وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار خلال مباراة ضمك ضد النصر بالجولة الـ18، ونجح في تسجيل هاتريك، ليقود العالمي لتحقيق فوز هام؛ وتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

رونالدو
احتفال رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن كريستيانو رونالدو الأعلى تقييمًا في الجولة الـ18، حيث حصل على 9.2 درجات، يليه نجم الباطن، رينزو لوبيز بـ8 درجات.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، المغربي فيصل فجر على ثالث أعلى تقييم في الجولة الأخيرة بـ7.9 درجات، ثم نجم فريق التعاون، أشرف المهديوي بعدما نال 7.8 درجات.

فيصل فجر - دوري
فيصل فجر

تشكيل الجولة الـ18

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ سيلفيو لونج “الرائد”، وفي الدفاع بسام الحريجي “الباطن”، مدالله العليان “الاتحاد”، حسن كادش “التعاون” وغيسلان كونان “النصر”.

ويقود وسط وهجوم التشكيل المثالي للجولة الماضية من دوري روشن السعودي، كل من؛ فيصل فجر، ألكسندر ترايكوفسكي “الفيحاء”، كريستيانو رونالدو ورينزو لوبيز، بجانب ثنائي فريق التعاون، ألفارو ميدران وأشرف المهديوي.

دوري روشن السعودي
تشكيل الجولة – المصدر @SPL
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