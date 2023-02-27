كريستيانو رونالدو الأفضل في الجولة الـ18 خطأ طبي يصيب فتاة مصرية بالشلل ويفقدها النطق وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر مشكلة بسناب شات تخفي المنشورات في الستوري ضبط 4 متسولين استعطفوا المصلين في الجوامع بعسير مجلس الوزراء الأوكراني يكتظ بأكياس الرمل للحماية من الرصاص وظائف هندسية شاغرة لدى نيوم الاجتماعية 911 ينبه: أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء الغد وظائف شاغرة في شركة قطار سار توقعات بمعدل هطول أمطار أعلى بمعظم المناطق خلال رمضان
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليخطف نجومية الجولة الـ18 “جولة يوم التأسيس” من دوري روشن السعودي.
وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار خلال مباراة ضمك ضد النصر بالجولة الـ18، ونجح في تسجيل هاتريك، ليقود العالمي لتحقيق فوز هام؛ وتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن كريستيانو رونالدو الأعلى تقييمًا في الجولة الـ18، حيث حصل على 9.2 درجات، يليه نجم الباطن، رينزو لوبيز بـ8 درجات.
وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، المغربي فيصل فجر على ثالث أعلى تقييم في الجولة الأخيرة بـ7.9 درجات، ثم نجم فريق التعاون، أشرف المهديوي بعدما نال 7.8 درجات.
وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ سيلفيو لونج “الرائد”، وفي الدفاع بسام الحريجي “الباطن”، مدالله العليان “الاتحاد”، حسن كادش “التعاون” وغيسلان كونان “النصر”.
ويقود وسط وهجوم التشكيل المثالي للجولة الماضية من دوري روشن السعودي، كل من؛ فيصل فجر، ألكسندر ترايكوفسكي “الفيحاء”، كريستيانو رونالدو ورينزو لوبيز، بجانب ثنائي فريق التعاون، ألفارو ميدران وأشرف المهديوي.