كريستيانو رونالدو الأفضل في الجولة الـ16

تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل لافت ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليخطف نجومية الجولة الـ16.

تألق كريستيانو رونالدو

وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار خلال مباراة النصر ضد الوحدة بالجولة الـ16، ونجح في تسجيل سوبر هاتريك، ليقود العالمي لتحقيق فوز هام وتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن كريستيانو رونالدو الأعلى تقييمًا في الجولة الـ16، حيث حصل على 9.5 درجات، يليه نجم الرائد، المغربي محمد فوزير بـ9 درجات.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا على ثالث أعلى تقييم في الجولة الأخيرة بـ8.2 درجات، ثم نجم الاتحاد، البرازيلي رومارينيو بـ8 درجات.

تشكيل الجولة الـ16

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ رينيه جاكوب “الفتح”، وفي الدفاع كل من؛ مدالله العليان “الاتحاد”، باولو سانتوس “الرائد”، وحسن الشمراني “ضمك”.

ويقود وسط وهجوم التشكيل المثالي للجولة الماضية من دوري روشن السعودي، كل من؛ سعد النصر “التعاون”، بانيغا “الشباب”، محمد فوزير “الرائد”، وكريستيانو رونالدو، بجانب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إيغور كورونادو، رومارينيو وعبدالرزاق حمدالله.