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بعد تسجيله لسوبر هاتريك

كريستيانو رونالدو الأفضل في الجولة الـ16

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٨ مساءً
كريستيانو رونالدو الأفضل في الجولة الـ16
المواطن - فريق التحرير

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تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل لافت ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليخطف نجومية الجولة الـ16.

تألق كريستيانو رونالدو

وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار خلال مباراة النصر ضد الوحدة بالجولة الـ16، ونجح في تسجيل سوبر هاتريك، ليقود العالمي لتحقيق فوز هام وتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن كريستيانو رونالدو الأعلى تقييمًا في الجولة الـ16، حيث حصل على 9.5 درجات، يليه نجم الرائد، المغربي محمد فوزير بـ9 درجات.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا على ثالث أعلى تقييم في الجولة الأخيرة بـ8.2 درجات، ثم نجم الاتحاد، البرازيلي رومارينيو بـ8 درجات.

بانيغا
بانيغا – المصدر spl

تشكيل الجولة الـ16

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ رينيه جاكوب “الفتح”، وفي الدفاع كل من؛ مدالله العليان “الاتحاد”، باولو سانتوس “الرائد”، وحسن الشمراني “ضمك”.

ويقود وسط وهجوم التشكيل المثالي للجولة الماضية من دوري روشن السعودي، كل من؛ سعد النصر “التعاون”، بانيغا “الشباب”، محمد فوزير “الرائد”، وكريستيانو رونالدو، بجانب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إيغور كورونادو، رومارينيو وعبدالرزاق حمدالله.

دوري روشن السعودي
تشكيل الجولة – المصدر @SPL

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