كريستيانو رونالدو ضمن المرشحين للتشكيل الأفضل في 2022

ضبط باكستاني في جدة بحوزته 2 كيلو من الشبو لقطات لممرضة تركية تخاطر بحياتها لتنقذ طفلاً مريضًا أثناء الزلزال عبدالرحمن بن مساعد يعزف على البيانو في بروفات يوم التأسيس كورونادو الأكثر صناعة للفرص بمباراة واحدة أهداف عديدة لاتفاقية بين استدامة وسال في النقل والخدمات اللوجستية اللواء الفايز يقف على جاهزية قوات الأمن والحماية بمشروع نيوم ميليشيا الحوثي تفجر منازل مواطنين في مأرب والإرياني: عمل بربري جبان وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS 37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان للأندية حمى الضنك تداهم الخرطوم لأول مرة وتصيب 60 حالة
انضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قائمة المرشحين لأفضل تشكيلة في عام 2022.
وكان كريستيانو رونالدو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ نادي مانشستر يونايتد لتعاقده معه.
وتألق كريستيانو رونالدو مع النصر في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف حتى الآن، بينهم سوبر هاتريك في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الجولة الماضية.
وشهدت اختيارات الرابطة الدولية للاعبين المحترفين “فيفبرو”، للمرشحين لأفضل تشكيلة خلال عام 2022، استبعاد نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، وحارس مرمى إشبيلية، المغربي ياسين بونو.
وجاءت القائمة كالتالي؛ حراس المرمى، أليسون بيكر، تيبو كورتوا، إيميليانو مارتينيز، وفي الدفاع؛ تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، ثيو هيرنانديز، أشرف حكيمي، جفارديول، فيرجيل فان دايك، ألفونسو ديفيز وكانسيلو.
ويتواجد في الوسط والهجوم، كل من؛ بيلينجهام، كاسيميرو، كيفين دي بروين، إنزو فيرنانديز، جافي، لوكا مودريتش، بيدري، فالفيردي، كريم بنزيما، هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار وكريستيانو رونالدو.