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كريستيانو رونالدو ضمن المرشحين للتشكيل الأفضل في 2022

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
كريستيانو رونالدو ضمن المرشحين للتشكيل الأفضل في 2022
المواطن - فريق التحرير

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انضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قائمة المرشحين لأفضل تشكيلة في عام 2022.

كريستيانو رونالدو ينضم للقائمة

وكان كريستيانو رونالدو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ نادي مانشستر يونايتد لتعاقده معه.

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وتألق كريستيانو رونالدو مع النصر في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف حتى الآن، بينهم سوبر هاتريك في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الجولة الماضية.

المرشحون لأفضل تشكيل

وشهدت اختيارات الرابطة الدولية للاعبين المحترفين “فيفبرو”، للمرشحين لأفضل تشكيلة خلال عام 2022، استبعاد نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، وحارس مرمى إشبيلية، المغربي ياسين بونو.

وجاءت القائمة كالتالي؛ حراس المرمى، أليسون بيكر، تيبو كورتوا، إيميليانو مارتينيز، وفي الدفاع؛ تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، ثيو هيرنانديز، أشرف حكيمي، جفارديول، فيرجيل فان دايك، ألفونسو ديفيز وكانسيلو.

ويتواجد في الوسط والهجوم، كل من؛ بيلينجهام، كاسيميرو، كيفين دي بروين، إنزو فيرنانديز، جافي، لوكا مودريتش، بيدري، فالفيردي، كريم بنزيما، هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار وكريستيانو رونالدو.

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