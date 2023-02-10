كريستيانو رونالدو في ظهوره الإعلامي الأول بالسعودية: سعيد بأهدافي الأربعة

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علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، على أهدافه الـ4 في شباك نادي الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي.
🎙رونالدو لاعب #النصر في تصريحه الأول في السعودية🇸🇦 :قد يهمّك أيضاً
سعيد جدًا بأهداف اليوم، وسعادتي الأكبر تكمن لمساعدة زملائي في الفريق#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/HOsMJcFoAP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023
وتحدث رونالدو لـ قناة SSC قائلًا: “سعدت جدًّا بأهدافي الأربعة في مباراة الوحدة، وزملائي ساعدوني حتى أظهر بهذا الشكل”.
وأضاف رونالدو: “النصر قدم مباراة ممتازة أمام الوحدة، ولا شك تواجدك في الصدارة أمر رائع”.
وكان رونالدو تمكن من كسر حاجز الـ500 هدف في بطولات الدوري المختلفة، وذلك بعد أن سجل 4 أهداف لـ النصر في شباك نادي الوحدة.
وسجل النجم البرتغالي أهدافه الـ4 في الدقائق الـ21 والـ40 والـ53 والـ61، ليصل إلى 503 أهداف في بطولات الدوري.
وعلق حساب النصر على إنجاز نجمه البرتغالي قائلًا: “رجل التاريخ”.
وكان النجم البرتغالي انضم لنادي النصر مطلع يناير الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.