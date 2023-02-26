كريستيانو رونالدو يتقدم التشكيل المثالي بالجولة الـ18

واصل نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت في دوري روشن السعودي، ليُزين التشكيل المثالي للمرة الثالثة على التوالي.

تألق كريستيانو رونالدو

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ18 “جولة يوم التأسيس”، وشهدت استمرار تواجد كريستيانو رونالدو، بعد تألقه اللافت ضد ضمك، وتسجيله لهاتريك.

ومنحت “سوفاسكور”، رونالدو أعلى تقييم في الجولة بـ9.1 درجة، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق فوز هام، لينفرد بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي بـ43 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، كارلوس جونيور على ثاني أعلى تقييم في الجولة الـ18، حيث منحته شبكة الإحصائيات 8.8 درجة، وجاء نجم الطائي، موسونا في المركز الثالث بتقييم 8.3 درجة.

التشكيل المثالي للجولة الـ18

وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى، سيلفو لونج “الرائد”، وفي الدفاع، بوريس جودل “العدالة”، عبدالإله العمري “النصر” وحسن كادش “التعاون”.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي كل من؛ ألفارو ميدران “التعاون”، فيصل فجر “الوحدة”، موسونا “الطائي”، إيغور كورونادو “الاتحاد”، نواكايمي “الفيحاء”، كارلوس جونيور “الشباب”، وكريستيانو رونالدو.