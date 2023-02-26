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كريستيانو رونالدو يتوهج بالأرقام القياسية

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٩ مساءً
كريستيانو رونالدو يتوهج بالأرقام القياسية
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليحقق أكثر من رقم مميز في دوري روشن السعودي.

فوز النصر ضد ضمك

ولعب ضمك ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي، وفاز العالمي بثلاثة أهداف سجلها كريستيانو رونالدو.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

أرقام كريستيانو رونالدو

ورفع رونالدو رصيده إلى 8 أهداف، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، خلف زميله أندرسون تاليسكا المتصدر بـ13 هدفًا، مهاجم الشباب، كارلوس جونيور “12 هدفًا”، ونجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله “11 هدفًا”.

وساهم كريستيانو رونالدو في تحقيق النصر لـ10 نقاط خلال 4 مباريات، عززت تواجده في الصدارة برصيد 43 نقطة، حيث أحرز هدف التعادل ضد الفتح في الوقت بدل الضائع، وسجل سوبر هاتريك؛ فاز به العالمي أمام الوحدة.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl

واستمر رونالدو في التألق، وصنع هدفين لعبدالرحمن غريب وعبدالله مادو، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للفوز على التعاون بنتيجة 2/1 في الجولة الماضية، قبل أن يسجل ثلاثية أمام ضمك.

وأصبح كريستيانو رونالدو أسرع لاعب في تاريخ دوري المحترفين يحرز 8 أهداف، حيث سجلهم خلال 5 مباريات فقط، كما أنه أسرع لاعب يسجل ثلاثيتين في تاريخ البطولة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “أوبتا”.

رونالدو
احتفال رونالدو – المصدر @AlNassrFC
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