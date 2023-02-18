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بعد تألقه في مباراة النصر والتعاون

كريستيانو رونالدو يحقق رقمًا غائبًا منذ 2018

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ مساءً
كريستيانو رونالدو يحقق رقمًا غائبًا منذ 2018
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، ليحقق أكثر من رقم مميز.

فوز النصر ضد التعاون

ولعب النصر ضد التعاون بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

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ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 40 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، فيما تجمد رصيد التعاون عند 30 نقطة في المركز الخامس.

النصر ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

تألق كريستيانو رونالدو

وصنع كريستيانو رونالدو هدفي فريقه لعبدالرحمن غريب وعبدالله مادو، لتكون هذه المرة الأولى الذي يُقدم تمريرتين حاسمتين للنصر، ويرفع عدد مساهماته التهديفية بقميصه إلى 7 أهداف، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL

وتسببت الأهداف الـ7 التي ساهم فيها كريستيانو رونالدو من تحقيق النصر لـ7 نقاط مهمة، بعد تسجيله للتعادل ضد الفتح في المباراة التي انتهت 2/2، وأحرز سوبر هاتريك أمام الوحدة، بجانب صناعته لهدفين بالأمس.

كما تُعد هذه المرة الأولى التي يُقدم فيها كريستيانو رونالدو تمريرتين حاسمتين منذ 1602 يوم، عندما كان يلعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضد نظيره نابولي، يوم 29 سبتمبر 2018.

كرريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

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