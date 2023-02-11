كريستيانو رونالدو يزين التشكيل المثالي بالجولة الـ16

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شهدت منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا، لنجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو ليُزين التشكيل المثالي.
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ16، والتي شهدت تواجد كريستيانو رونالدو للمرة الأولى، بعد تألقه اللافت ضد الوحدة، وتسجيله لسوبر هاتريك.
ومنحت شبكة الإحصائيات الشهيرة، رونالدو أعلى تقييم في الجولة بـ9.7 درجة، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق فوز هام، وعزز تواجده في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.
كما شهدت التشكيلة المثالية للجولة الـ16، تواجد 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المصري أحمد حجازي، البرازيلي رومارينيو وإيغور كورونادو، بعدما ساهموا في الفوز بخماسية نظيفة ضد العدالة.
وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى، نواف العقيدي “النصر”، وفي الدفاع زميله عبدالله مادو، بابلو سانتوس “الرائد”، وأحمد حجازي.
ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي كل من؛ محمد فوزير “الرائد”، ثنائي الشباب، إيفر بانيغا وكريستيان جوانكا، نجمي الاتحاد، رومارينيو وكورونادو، فراس البريكان “الفتح” وكريستيانو رونالدو.