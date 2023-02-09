كريستيانو رونالدو يسجل أول هاتريك له بقميص النصر 700 متحدث في ختام مؤتمر ليب ولقطات بعدسة “المواطن” لقطات لاستعدادات فريق البحث والإنقاذ لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا لقطات لفيضانات عارمة تغمر شوارع مدينة إيطالية النصر يتفوق على الوحدة بثنائية رونالدو بالشوط الأول كريستيانو رونالدو يسجل هدفين لـ النصر خلال 20 دقيقة لحظات عصيبة لاستخراج طفل تركي من وضعية مستحيلة السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال لمن يخل بنظام الأرصاد الجوية تجربة واقعية لرصد تعامل مستخدمي الطريق مع سيارة الإسعاف إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات تركية
نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل أول هاتريك له بقميص نادي النصر، وذلك في شباك نادي الوحدة ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي.
رونالدو
الهاتريك الأول مع #النصر⚽️⚽️⚽️قد يهمّك أيضاً
الوحدة 0 × 3 النصر#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/q5I5UaUQn1
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023
وكان رونالدو سجل هدفين للنصر في الشوط الأول في الدقيقتين الـ 21 والـ40، ثم نجح النجم البرتغالي في إحراز ثالث أهدافه “هاتريك” في الدقيقة الـ52 من ركلة جزاء.
ويبحث النصر عن الفوز على الوحدة لاستعادة صدارة دوري روشن.