كريستيانو رونالدو يسجل أول هاتريك له بقميص النصر

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل أول هاتريك له بقميص نادي النصر، وذلك في شباك نادي الوحدة ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي.

وكان رونالدو سجل هدفين للنصر في الشوط الأول في الدقيقتين الـ 21 والـ40، ثم نجح النجم البرتغالي في إحراز ثالث أهدافه “هاتريك” في الدقيقة الـ52 من ركلة جزاء.

ويبحث النصر عن الفوز على الوحدة لاستعادة صدارة دوري روشن.