كريستيانو رونالدو يسجل هدفين لـ النصر خلال 20 دقيقة

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز ثاني أهدافه بقميص نادي النصر، وذلك في شباك نادي الوحدة في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتلقى رونالدو تمريرة متقنة من اللاعب عبدالرحمن غريب في الدقيقة الـ21 ليسددها النجم البرتغالي بقدمه اليسرى بكل قوة على يسار حارس مرمى نادي الوحدة.

ثم في الدقيقة الأربعين، سجل رونالدو هدفًا ثانيًا لأصفر الرياض بعد تمريرة متقنة من سامي النجعي.