كريستيانو رونالدو يسعى لمواصلة توهجه

يأمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، وقيادته لتجاوز عقبة التعاون.

كريستيانو رونالدو يتألق

وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار في الجولة الماضية، بعدما سجل سوبر هاتريك في شباك الوحدة، وقاد النصر للفوز برباعية دون رد؛ ليدخل التشكيلة المثالية في دوري روشن، بأعلى تقييم بـ9.5 درجات.

ويتطلع كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، لمواصلة تألقه خلال مواجهة التعاون المقبلة، والاستمرار في هز الشباك، وتحقيق مزيد من الأرقام القياسية، بعدما تجاوز حاجز الـ500 هدف في جميع الدوريات التي شارك فيها.

مباراة النصر ضد التعاون

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، على ملعب مرسول بارك، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.