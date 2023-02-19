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بعدما قاد النصر لتجاوز التعاون

كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المثالي للجولة الـ17

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٢ مساءً
كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المثالي للجولة الـ17
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت مع فريقه النصر، ليُزين التشكيل المثالي للجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو بالتشكيل المثالي

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ17، والتي شهدت تواجد كريستيانو رونالدو للمرة الثانية على التوالي، بعد تألقه اللافت ضد التعاون، وصناعته لهدفي النصر الذين سجلهما عبدالرحمن غريب وعبدالله مادو.

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هدف رومارينيو الأفضل بالجولة الـ17

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl

ومنحت شبكة الإحصائيات الشهيرة، كريستيانو رونالدو تقييم 8.4 درجة، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق فوز هام بنتيجة 2/1، ليعزز تواجده في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو على التقييم الأعلى في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي بـ8.8 درجة، فيما تساوى نجم الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا مع رونالدو، ونال 8.4 درجة.

رومارينيو
رومارينيو – المصدر @ittihad

التشكيل المثالي للجولة الـ17

وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى، كيم سيونج “الشباب”، وفي الدفاع مروان سعدان “الفتح”، جودي أنتونيو “الخليج”، وأحمد شراحيلي “الاتحاد”.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي كل من؛ فيصل فجر “الوحدة”، نولدج موسونا “الطائي”، إيفر بانيغا “الشباب”، رومارينيو “الاتحاد” وكريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى ثنائي فريق الرائد، محمد الدوسري وجوليو تفاريس.

دوري روشن
التشكيل المثالي

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