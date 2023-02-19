كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المثالي للجولة الـ17

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت مع فريقه النصر، ليُزين التشكيل المثالي للجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو بالتشكيل المثالي

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ17، والتي شهدت تواجد كريستيانو رونالدو للمرة الثانية على التوالي، بعد تألقه اللافت ضد التعاون، وصناعته لهدفي النصر الذين سجلهما عبدالرحمن غريب وعبدالله مادو.

ومنحت شبكة الإحصائيات الشهيرة، كريستيانو رونالدو تقييم 8.4 درجة، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق فوز هام بنتيجة 2/1، ليعزز تواجده في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو على التقييم الأعلى في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي بـ8.8 درجة، فيما تساوى نجم الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا مع رونالدو، ونال 8.4 درجة.

التشكيل المثالي للجولة الـ17

وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى، كيم سيونج “الشباب”، وفي الدفاع مروان سعدان “الفتح”، جودي أنتونيو “الخليج”، وأحمد شراحيلي “الاتحاد”.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي كل من؛ فيصل فجر “الوحدة”، نولدج موسونا “الطائي”، إيفر بانيغا “الشباب”، رومارينيو “الاتحاد” وكريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى ثنائي فريق الرائد، محمد الدوسري وجوليو تفاريس.