كريستيانو رونالدو يقود تشكيل الأسبوع في فيفا 23

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ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل مميز مع النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليدخل ضمن التشكيل المثالي في لعبة “فيفا 23”.
وتواجد كريستيانو رونالدو في تشكيل الأسبوع بلعبة “فيفا 23” بتقييم 91، كما شهدت التشكيلة تواجد نجم موناكو، وسام بن يدر بتقييم 88، بعدما سجل هدفين وصنع آخر، ليقود فريقه للفوز على باريس سان جيرمان.
وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار خلال مباراة النصر ضد الوحدة بالجولة الـ16، ونجح في تسجيل سوبر هاتريك، ليقود العالمي لتحقيق فوز هام وتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب ينجح في تسجيل 4 أهداف بمباراة واحدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، كما أنه بات أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز منذ بداية حقبة دوري المحترفين موسم 2008/ 2009.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، على ملعب مرسول بارك، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.