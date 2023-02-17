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ضمن منافسات الجولة الـ17

كريستيانو رونالدو يقود هجوم النصر ضد التعاون

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
كريستيانو رونالدو يقود هجوم النصر ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، قبل قليل، عن تشكيل فريقه النصر ضد التعاون، حيث يقود الهجوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو بالتشكيل الأساسي

وجاء تشكيل النصر ضد التعاون، كالتالي؛ نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، علي الحسن، لويز جوستافو، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، سامي النجعي وكريستيانو رونالدو.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ويجلس على مقاعد بدلاء النصر ضد التعاون كل من؛ أجوستين روسي، محمد فتيل، عبدالمجيد الصليهم، بيتي مارتينيز، محمد مران، ماجد قشيش، جلال الدين ماشاريبوف، علي لاجامي وأندرسون تاليسكا.

النصر ضد التعاون
تشكيل النصر – المصدر @AlNassrFC

النصر ضد التعاون

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد التعاون على ملعب مرسول بارك في الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر والشباب الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

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