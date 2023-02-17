كريستيانو رونالدو يقود هجوم النصر ضد التعاون

أعلن المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، قبل قليل، عن تشكيل فريقه النصر ضد التعاون، حيث يقود الهجوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو بالتشكيل الأساسي

وجاء تشكيل النصر ضد التعاون، كالتالي؛ نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، علي الحسن، لويز جوستافو، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، سامي النجعي وكريستيانو رونالدو.

ويجلس على مقاعد بدلاء النصر ضد التعاون كل من؛ أجوستين روسي، محمد فتيل، عبدالمجيد الصليهم، بيتي مارتينيز، محمد مران، ماجد قشيش، جلال الدين ماشاريبوف، علي لاجامي وأندرسون تاليسكا.

النصر ضد التعاون

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد التعاون على ملعب مرسول بارك في الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر والشباب الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.