كريستيانو رونالدو يُحيي والدته في المدرجات

التقطت عدسات الكاميرا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر وهو يُحيي والدته ويبتسم لها أثناء دخوله لأرضية الملعب قبل انطلاق مباراة النصر والتعاون في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو يُحيي والدته

ونشر الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو لـ رونالدو وهو يبتسم ويُحيي والدته التي تواجدت في مدرجات ملعب مرسول بارك لتشجيع نجلها في مباراة اليوم.

وكان الشوط الأول شهد اعتراضًا كبيرًا من كريستيانو رونالدو بسبب مطالبته باحتساب ركلة جزاء ضد أحد لاعبي التعاون بعد أن لمست الكرة يده.

رونالدو يُبدع بالشوط الأول

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم نادي النصر بهدف دون رد سجله اللاعب عبدالرحمن غريب في الدقيقة الـ17، بعد تمريرة متقنة من رونالدو.

ويسعى نادي النصر إلى الفوز على التعاون والوصول إلى النقطة رقم 40 في الدوري لتقاسم الصدارة مع ناديي الاتحاد والشباب حيث يملك كل منهما 40 نقطة، بينما يملك النصر حاليًا 37 نقطة.

وقبل انطلاق مباراة النصر والتعاون، يتواجد الاتحاد حاليًّا في صدارة دوري روشن برصيد 40 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 40 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 37 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة.

التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 25 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة.

الاتفاق عاشرًا والفيحاء في المركز الـ11 والرائد في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة لكل فريق.

أما الوحدة ففي المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.