كريستيانو رونالدو يُنافس على أفضل هدف بالجولة الـ18

يُنافس نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل هدف ضمن منافسات الجولة الـ18 “جولة يوم التأسيس” من دوري روشن السعودي.

🔘 ترايكوفسكي 🇲🇰

🔘 رينزو لوبـيـز 🇺🇾

🔘 كريستيانو رونالدو 🇵🇹 ⚽️ اختيارات الفريق الفنّي بـ #دوري_روشن_السعودي لأجمل (3) أهداف في #جولة_يوم_التأسيس 🤎 pic.twitter.com/Y5kOsph8lb — دوري روشن السعودي (@SPL) February 27, 2023

الأهداف المرشحة للأفضل

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم كريستيانو رونالدو في شباك ضمك، والتي حسمها النصر بثلاثة أهداف دون رد، والهدف الذي سجله نجم الفيحاء، ألكسندر ترايكوفسكي أمام التعاون، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1.

كما يُنافس على جائزة أفضل هدف بالجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله نجم نادي الباطن، رينزو لوبيز في شباك الاتفاق، ليقود السماوي لتحقيق أول فوز في الموسم الرياضي الحالي.

تألق كريستيانو رونالدو

وشهدت الجولة الـ18 تألقًا لافتًا من كريستيانو رونالدو، حيث نجح في تسجيل هاتريك أمام ضمك، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف، ويحتل المركز الرابع في قائمة هدافي دوري روشن السعودي.

وأصبح رونالدو أسرع لاعب في تاريخ دوري المحترفين منذ موسم 2008- 2009 يحرز 8 أهداف، حيث سجلهم خلال 5 مباريات فقط، كما أنه أسرع لاعب يسجل ثلاثيتين في تاريخ البطولة.