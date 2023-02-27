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ضمن منافسات دوري روشن

كريستيانو رونالدو يُنافس على أفضل هدف بالجولة الـ18

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
كريستيانو رونالدو يُنافس على أفضل هدف بالجولة الـ18
المواطن - فريق التحرير

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يُنافس نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل هدف ضمن منافسات الجولة الـ18 “جولة يوم التأسيس” من دوري روشن السعودي.

الأهداف المرشحة للأفضل

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم كريستيانو رونالدو في شباك ضمك، والتي حسمها النصر بثلاثة أهداف دون رد، والهدف الذي سجله نجم الفيحاء، ألكسندر ترايكوفسكي أمام التعاون، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1.

ألكسندر ترايكوفسكي 1
ترايكوفسكي – المصدر @Alfaihaclub

كما يُنافس على جائزة أفضل هدف بالجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله نجم نادي الباطن، رينزو لوبيز في شباك الاتفاق، ليقود السماوي لتحقيق أول فوز في الموسم الرياضي الحالي.

رونالدو
احتفال رونالدو – المصدر @AlNassrFC

تألق كريستيانو رونالدو

وشهدت الجولة الـ18 تألقًا لافتًا من كريستيانو رونالدو، حيث نجح في تسجيل هاتريك أمام ضمك، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف، ويحتل المركز الرابع في قائمة هدافي دوري روشن السعودي.

وأصبح رونالدو أسرع لاعب في تاريخ دوري المحترفين منذ موسم 2008- 2009 يحرز 8 أهداف، حيث سجلهم خلال 5 مباريات فقط، كما أنه أسرع لاعب يسجل ثلاثيتين في تاريخ البطولة.

رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC
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