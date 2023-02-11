كريم بنزيما خارج تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة الهلال

يعتزم المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الإبقاء على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على مقاعد البدلاء خلال مواجهة فريقه ريال مدريد ضد الهلال اليوم.

ريال مدريد ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد الهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2022، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما صعد الهلال بعد انتصاره على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.

كريم بنزيما على مقاعد البدلاء

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمباراة اليوم ضد الهلال، وسيكون كريم بنزيما على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة، ومشاركته في التدريبات بالأمس.

وعلق أنشيلوتي على مشاركة كريم بنزيما خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قائلًا: “بسبب إصابته في الماضية لم يتمكن من المساهمة معنا بشكل قوي، لكنه عاد الآن وأعتقد أنه سيقدم الإضافة المعتادة منه”.

وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد الهلال، كالتالي؛ أندري لونين، إدواردو كامافينجا، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال، توني كروس، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور ورودريجو غوس.