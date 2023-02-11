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في نهائي كأس العالم للأندية

كريم بنزيما خارج تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة الهلال

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
كريم بنزيما خارج تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة الهلال
المواطن - فريق التحرير

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يعتزم المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الإبقاء على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على مقاعد البدلاء خلال مواجهة فريقه ريال مدريد ضد الهلال اليوم.

ريال مدريد ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد الهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2022، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط.

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ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما صعد الهلال بعد انتصاره على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

كريم بنزيما على مقاعد البدلاء

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمباراة اليوم ضد الهلال، وسيكون كريم بنزيما على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة، ومشاركته في التدريبات بالأمس.

كريم بنزيما
كريم بنزيما – المصدر @realmadrid

وعلق أنشيلوتي على مشاركة كريم بنزيما خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قائلًا: “بسبب إصابته في الماضية لم يتمكن من المساهمة معنا بشكل قوي، لكنه عاد الآن وأعتقد أنه سيقدم الإضافة المعتادة منه”.

وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد الهلال، كالتالي؛ أندري لونين، إدواردو كامافينجا، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال، توني كروس، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور ورودريجو غوس.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

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