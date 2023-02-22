Icon

أزياء المرأة السعودية تفرُّد عبر التاريخ ومنذ التأسيس Icon حافلات جماهيرية لمساندة الهلال ضد فولاذ Icon الشرطة تطوق السفارة الأمريكية في لندن Icon الرئيس التنفيذي لـ طيران ناس: يوم التأسيس رافد ملهم لما نشهده من إنجازات Icon تجربة فريدة لركوب المنطاد عبر الميتافيرس في سماء العُلا Icon دياز: جاهزون لمواجهة فولاذ وتحقيق الفوز Icon روبوت بـ 11 لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة Icon 4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز Icon حصيلة مفزعة لضحايا الزلزال المُدمر في اليوم الـ16 Icon مفتشون أمميون يبحثون عن اليورانيوم في طهران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في دوري أبطال أوروبا

كريم بنزيما يتألق بـ4 أرقام مميزة

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
كريم بنزيما يتألق بـ4 أرقام مميزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خطف مهاجم المرينغي، الفرنسي كريم بنزيما الأنظار خلال مشاركته في مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ليحقق أكثر من رقم مميز.

فوز ريال مدريد بخماسية

ولعب ليفربول ضد ريال مدريد بالأمس على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز المرينغي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

قد يهمّك أيضاً
تثبيت أجهزة تتبع على طيور حبارى برية في محمية الإمام سعود

تثبيت أجهزة تتبع على طيور حبارى برية في محمية الإمام سعود

قصة تركي خرج من تحت الأنقاض في فمه سيجارة

قصة تركي خرج من تحت الأنقاض في فمه سيجارة

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أولًا عن طريق داروين نونيز ومحمد صلاح عند الدقيقتين 4 و14، وانتفض ريال مدريد وسجل خماسية عن طريق، فينيسيوس جونيور هدفين، إيدير ميليتاو وثنائية لكريم بنزيما.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

تألق كريم بنزيما

وحقق كريم بنزيما أكثر من رقم مميز في مسيرته، حيث إنه نجح في هز الشباك للمرة الأولى هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، حيث إنه لم يُساهم في أي هدف قبل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد.

 

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

ورفع بنزيما عدد أهدافه في شباك ليفربول إلى 6، ليكون أكثر لاعب سجل أهدافًا في شباك الريدز في تاريخ البطولات الأوروبية، كما أنه أكثر لاعب هز شباك الفريق الإنجليزي في ملعبه أوروبيًا بـ4 أهداف، وذلك وفقًا لـ”أوبتا”.

وسجل كريم بنزيما اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح أول لاعب يسجل خلالها في 19 عامًا ميلاديًا متتاليًا خلال الفترة من 2005 وحتى 2023، وذلك وفقًا لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي
السعودية اليوم

أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج...

السعودية اليوم
تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب في منازلهم
السعودية اليوم

تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب...

السعودية اليوم
مراد باتنا مطلب النصراويين
الرياضة

مراد باتنا مطلب النصراويين

الرياضة
تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري روشن
الرياضة

تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري...

الرياضة
جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم
السعودية اليوم

جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم

السعودية اليوم
وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا
العالم

وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في...

العالم
تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية
آخر الاخبار

تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية

آخر الاخبار
جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي ستانيكي
مشاهير

جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي...

مشاهير