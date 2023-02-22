كريم بنزيما يتألق بـ4 أرقام مميزة

خطف مهاجم المرينغي، الفرنسي كريم بنزيما الأنظار خلال مشاركته في مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ليحقق أكثر من رقم مميز.

فوز ريال مدريد بخماسية

ولعب ليفربول ضد ريال مدريد بالأمس على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز المرينغي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أولًا عن طريق داروين نونيز ومحمد صلاح عند الدقيقتين 4 و14، وانتفض ريال مدريد وسجل خماسية عن طريق، فينيسيوس جونيور هدفين، إيدير ميليتاو وثنائية لكريم بنزيما.

تألق كريم بنزيما

وحقق كريم بنزيما أكثر من رقم مميز في مسيرته، حيث إنه نجح في هز الشباك للمرة الأولى هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، حيث إنه لم يُساهم في أي هدف قبل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد.

ورفع بنزيما عدد أهدافه في شباك ليفربول إلى 6، ليكون أكثر لاعب سجل أهدافًا في شباك الريدز في تاريخ البطولات الأوروبية، كما أنه أكثر لاعب هز شباك الفريق الإنجليزي في ملعبه أوروبيًا بـ4 أهداف، وذلك وفقًا لـ”أوبتا”.

وسجل كريم بنزيما اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح أول لاعب يسجل خلالها في 19 عامًا ميلاديًا متتاليًا خلال الفترة من 2005 وحتى 2023، وذلك وفقًا لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.