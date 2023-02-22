كريم بنزيما يزيد من أوجاع ليفربول بالهدف الخامس

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نجح الفرنسي كريم بنزيما في تعزيز تقدم ريال مدريد الإسباني بإحرازه للهدف الخامس في الدقيقة الـ66 من عمر المباراة.
هدف في غاية الروعة للفرنسي بنزيمة يزيد من متاعب ليفربول#نابولي_فرانكفورت #دوري_ابطال_اوربا #دوري_الابطال pic.twitter.com/QqnlhOAE7fقد يهمّك أيضاً
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2023
وتلقى بنزيما تمريرة مميزة من اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور ليراوغ بنزيما الحارس البرازيلي أليسون بيكر ثم لاعبين من ليفربول ليسدد الكرة بقدمه اليسرى، معلنًا تفوق الريال بنتيجة 5/ 2.