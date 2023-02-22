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كريم بنزيما يزيد من أوجاع ليفربول بالهدف الخامس

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
كريم بنزيما يزيد من أوجاع ليفربول بالهدف الخامس
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفرنسي كريم بنزيما في تعزيز تقدم ريال مدريد الإسباني بإحرازه للهدف الخامس في الدقيقة الـ66 من عمر المباراة.

وتلقى بنزيما تمريرة مميزة من اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور ليراوغ بنزيما الحارس البرازيلي أليسون بيكر ثم لاعبين من ليفربول ليسدد الكرة بقدمه اليسرى، معلنًا تفوق الريال بنتيجة 5/ 2.

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