كفاءة الإنفاق تطلق برنامج صناع المستقبل للتدريب التعاوني

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أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) بالرياض عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي الثالث لعام 1444هـ، في بيئة عمل تنمي وتطور قدرات الكفاءات الطموحة، وتتيح لهم آفاق التطور المهني لاكتساب الخبرات النوعية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– هندسة بأنواعها.
– تسويق وكتابة محتوى.
– قانون وترجمة.
– محاسبة ومالية.
– تصميم جرافيكي.
– إدارة الأمن والسلامة.
– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة سلسلة الإمدادات.
– الإدارة العامة.
– الأمن السيبراني.
– الحاسب بأنواعه.
– الموارد البشرية.
التفاصيل:
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– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/11هـ، الموافق 2023/02/02 وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/10هـ الموافق 2023/03/02م.
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