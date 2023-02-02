كفاءة الإنفاق تطلق برنامج صناع المستقبل للتدريب التعاوني

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) بالرياض عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي الثالث لعام 1444هـ، في بيئة عمل تنمي وتطور قدرات الكفاءات الطموحة، وتتيح لهم آفاق التطور المهني لاكتساب الخبرات النوعية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.