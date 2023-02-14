كلاب ضالة تنهش فروة رأس طفل أردني رئيس فاغنر: باخموت لن تسقط قريبًا رغم المعارك الضارية مشجع ضرير يكشف عن طلبه لإدارة النصر السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023 لقطات صادمة من داخل منزل ضربه الزلزال في تركيا تسديدة بانيجا تمنح الشباب التقدم على أبها بالشوط الأول الملك سلمان يوافق على منح 100 متبرع بالأعضاء وسام المؤسس برنامج الأراضي البيضاء يصدر فواتير فواتير الدورة السابعة في جدة وفد الشورى يستعرض المشاريع الحالية والمستقبلية في نجران مولدوفا تغلق مجالها الجوي بعد تحذير روسيا الأخير
تمكنت مجموعة من الكلاب الضالة من عقر فتى أردني يبلغ 11 عامًا، في منطقة جاوا جنوبي العاصمة الأردنية عمان، ونقل إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج بحالة صعبة وجروح بالغة أبرزها قضم فروة رأسه بشكل كبير.
وبحسب قناة العربية، قالت والدة الطفل إن نجلها كان فرحاً وسعيداً بالذهاب إلى المدرسة في أول يوم دوام بعد انتهاء عطلة الفصل الأول، إلا أنه خلال عودته هاجمته مجموعة من الكلاب الضالة لتنهش جسده.
وبينت والدة عمر أن الكلاب الضالة هاجمته وسحبته لأرض خالية، لكن زميله هرب وأبلغ الأهل، وقالت إن أحد الأشخاص أخاف الكلاب عن طريق الاقتراب بمركبته عليهم.
وأشارت إلى أن الفتى عمر نقل إلى مستشفى التوتنجي في البداية، ثم نقل إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج، وسيخضع لعملية تجميلية.
وتحدثت الأم والدموع في عينيها بأنها شاهدت طفلها بحالة يُرثى لها، حيث إن الطبيب أخبرها بضرورة جلب فروة الرأس لخياطتها وإعادتها مكانها لتخبره بأن الكلاب ابتلعتها بشكل كامل.
وقالت الأم إن حادثة هجوم الكلاب على عمر ليست المرة الأولى، حيث هاجمه قطيع من الكلاب في نفس المنطقة العام الماضي، وتمكنت من عقره إلا أنه تعافى فوراً بعد أن حصل على التطعيم وأخذ 21 حقنة لمنع وصول الجراثيم إلى جسده.
وناشدت الأم جميع الجهات المعنية بالتخلص من هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطراً كبيراً على المواطنين في الشوارع.
وبتوجيهات رسمية، أُدخل الطفل عمر عرفة مدينة الحسين الطبية لاستكمال علاجه، وفور إصدار التوجيهات الملكية، تواصل رئيس الديوان الملكي الأردني يوسف حسن العيسوي مع ذوي الطفل، وأبلغهم بتوجيه الملك عبدالله الثاني بتقديم الرعاية الصحية الشاملة له.