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ضمتها وابتلعتها بالكامل

كلاب ضالة تنهش فروة رأس طفل أردني

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
كلاب ضالة تنهش فروة رأس طفل أردني
المواطن- فريق التحرير

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تمكنت مجموعة من الكلاب الضالة من عقر فتى أردني يبلغ 11 عامًا، في منطقة جاوا جنوبي العاصمة الأردنية عمان، ونقل إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج بحالة صعبة وجروح بالغة أبرزها قضم فروة رأسه بشكل كبير.

الكلاب قضمت فروة الرأس وابتلعتها

وبحسب قناة العربية، قالت والدة الطفل إن نجلها كان فرحاً وسعيداً بالذهاب إلى المدرسة في أول يوم دوام بعد انتهاء عطلة الفصل الأول، إلا أنه خلال عودته هاجمته مجموعة من الكلاب الضالة لتنهش جسده.

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وبينت والدة عمر أن الكلاب الضالة هاجمته وسحبته لأرض خالية، لكن زميله هرب وأبلغ الأهل، وقالت إن أحد الأشخاص أخاف الكلاب عن طريق الاقتراب بمركبته عليهم.

كلاب ضالة تنهش فروة رأس طفل أردني

وأشارت إلى أن الفتى عمر نقل إلى مستشفى التوتنجي في البداية، ثم نقل إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج، وسيخضع لعملية تجميلية.

وتحدثت الأم والدموع في عينيها بأنها شاهدت طفلها بحالة يُرثى لها، حيث إن الطبيب أخبرها بضرورة جلب فروة الرأس لخياطتها وإعادتها مكانها لتخبره بأن الكلاب ابتلعتها بشكل كامل.

حادث متكرر

وقالت الأم إن حادثة هجوم الكلاب على عمر ليست المرة الأولى، حيث هاجمه قطيع من الكلاب في نفس المنطقة العام الماضي، وتمكنت من عقره إلا أنه تعافى فوراً بعد أن حصل على التطعيم وأخذ 21 حقنة لمنع وصول الجراثيم إلى جسده.

وناشدت الأم جميع الجهات المعنية بالتخلص من هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطراً كبيراً على المواطنين في الشوارع.

وبتوجيهات رسمية، أُدخل الطفل عمر عرفة مدينة الحسين الطبية لاستكمال علاجه، وفور إصدار التوجيهات الملكية، تواصل رئيس الديوان الملكي الأردني يوسف حسن العيسوي مع ذوي الطفل، وأبلغهم بتوجيه الملك عبدالله الثاني بتقديم الرعاية الصحية الشاملة له.

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