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ضمن منافسات الدوري الإسباني

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة 19 مارس

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة 19 مارس
المواطن - فريق التحرير

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كشفت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأحد، عن موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الدور الثاني من الليغا.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ولفت حساب الرابطة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، ستُقام يوم 19 مارس المقبل، عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية.

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ريال مدريد ضد برشلونة
جانب من مباراة سابقة – المصدر @realmadriden

وتنطلق منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، يوم 17 مارس، بمواجهة بلد الوليد وأتلتيك بلباو، وتُستكمل في اليوم التالي بـ4 مباريات، أبرزها، أتلتيكو مدريد وفالنسيا، وتُختتم يوم 19 بـ5 لقاءات، وفي مقدمتهم الكلاسيكو.

وكان كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الدور الأول من الدوري الإسباني لكرة القدم، قد انتهى بفوز المرينغي بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعبه “سانتياجو برنابيو”.

ريال مدريد في الدوري الإسباني
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

الفريقان في الدوري الإسباني

وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

نادي برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @fcbarcelona_ara

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