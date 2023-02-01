كلمات تحظر رقمك لا تكتبها في محادثات واتساب

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كشف تقرير نشره موقع ماركا الإسباني، أنه سيتم إجراء قدر كبير من المراقبة في المجال الرقمي بحثًا عن مخالفات محتملة أو جرائم أو محادثات غير لائقة يمكن أن تثير تنبيهًا في أعلى مجالات الأمن العالمي، ويشمل تلك الإجراءات أيضًا تطبيق واتساب.
وبحسب التقرير، تم الحصول على بعض الكلمات التي تتنافى مع الآداب من موقع فيسبوك، حيث قامت الشركة بحظر الحسابات التي أرسلت رسائل جماعية إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بهم. في كثير من الحالات، اعتبرهم التطبيق رسائل إعلانية غير مرغوب فيها.
وحدث التطبيق سياسات الخصوصية وشرط الخدمة التي تظهر في إعدادات التطبيق، ولكنه شيء لا تتم قراءته عادةً، والتي تفيد بأن الحسابات سيتم حظرها حال عدم التزامها بالسياسة العامة للتطبيق.
وتكشف المنصة التي يمتلكها مارك زوكربيرج، أن الرسائل يجب أن تكون لأغراض قانونية ومصرح بها ومقبولة، مما يعني أنه يجب تجنب المحادثات التي تحرض على الكراهية أو التمييز، كما السياسات في فيسبوك.
ويشير التطبيق أيضًا إلى أنه لا يتحكم في جميع المحادثات، على الرغم من وجود كلمات معينة لا يسمح بها، كما تتم مراقبة مصطلحات مثل المواد الإباحية أو الاعتداء الجنسي على الأطفال أو بعض المصطلحات المشابهة، بالإضافة إلى المصطلحات التي تتضمن تهديدًا أو تشهيرًا أو ترهيبًا أو تلك التي تحرض على الكراهية.
وسيواجه المستخدم الذي يخالف ذلك، مشكلة عند الإبلاغ عن رسائله، وفي تلك اللحظة يعمل التطبيق بتفعيل عدة إجراءات تصل أحيانًا إلى حظر الرقم مؤقتًا.