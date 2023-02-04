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بعد تراجع معدله التهديفي

كلوب يُدافع عن محمد صلاح

2023-02-04 الساعة 3:47
كلوب يُدافع عن محمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

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دافع المدير الفني الألماني يورجن كلوب، عن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح، بعد تراجع معدله التهديفي مؤخرًا.

كلوب يُدافع عن محمد صلاح

وقال كلوب خلال تصريحاته لشبكة “ليفربول إيكو” البريطانية: “إنها ليست مشكلة محمد صلاح.. إنه رياضي من الطراز العالمي.. إنه أول من يصل للتدريبات وآخر من يغادر، ويعمل بجد”.

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وواصل كلوب تصريحاته قائلًا: “الآن محمد صلاح لا يسجل، لكن أعتقد أيضًا أن هناك أشخاصًا يقولون (لماذا منح النادي كلوب عقدًا جديدًا؟).. هذا العالم الذي نعيشه، لكن الأمور بخير تمامًا”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

وأضاف: “عندما لا نؤدي بشكل جيد، في لحظات تظهر الانتقادات.. يمكنك أن تشكك في الشخصية والمعرفة والقدرة، وفي كل شيء.. لكن لا يمكنك تسجيل الأهداف التي سجلها صلاح إذا لم تكن لاعبًا رائعًا، وعلى مستوى عالمي.. وحتى إذا كنت كذلك، لا يمكنك فعل ذلك باستمرار”.

واختتم المدرب الألماني تصريحاته قائلًا: “محمد صلاح يحتاج فقط للهدوء.. هناك لحظات كان سيسجل خلالها، سواء في العام الماضي أو في مباراة برايتون.. كان هدفًا بنسبة 100%، لكن الكرة لم تسكن الشباك.. هل تعتقد أن هذا يتعلق بالعقد الجديد؟ ليس صحيحًا”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

ليفربول في الدوري الإنجليزي

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تذبذب النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 29 نقطة من الفوز 8 مرات والتعادل 5 مرات، وخسر 6 مباريات.

ليفربول
لاعبو ليفربول – المصدر @LFC

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