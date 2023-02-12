كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية تعلن موعد القبول في برامج التجسير

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران موعد فتح باب القبول والتسجيل (رجال / نساء) في برامج التجسير للعام الدراسي 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج المطروحة للتجسير:

– التمريض.

– مساعد طبيب أسنان.

– العناية التنفسية.

– خدمات طبية طارئة.

– تقنية التخدير.

– علوم المختبرات الإكلينيكية.

شروط وضوابط عامة للقبول في (برامج التجسير):

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ.

2- أن يكون المتقدم متفرغاً كلياً للدراسة طوال فترة التحاقه بالدراسة.

3- أن يكون برنامج التجسير امتداداً للتخصص في الدبلوم.

4- أن تكون شهادة الدبلوم في أحد التخصصات المصنفة ضمن الكادر الصحي ولدى المتقدم شهادة تصنيف وتسجيل مهني من سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عند التقديم.

5- أن يكون المتقدم للتجسير حاصلاً على شهادة دبلوم ألا تقل مدته عن سنتان بعد الثانوية العامة بالإضافة لفترة الامتياز.

6- ألا يقل المعدل التراكمي في برنامج الدبلوم عن جيد.

7- أن تكون الجهة المانحة لشهادة الدبلوم من الجهات المعتمدة. وبالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادات من خارج المملكة فيجب أن يكون قد صدر بمعادلة الشهادة من لجنة معادلة وزارة التعليم.

أن يكون المتقدم قد اجتاز أحد اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمد للكلية التالية:

1- أن يكون المتقدم قد حصل على درجة لا تقل عن 450 في امتحان التوفل الورقي (Tofel).

2- أو أن يكون قد حصل على درجة لا تقل عن 133 في اختبار التوفل بالكمبيوتر (CBT).

3- أو أن يكون قد حصل على درجة لا تقل عن 45 في اختبار التوفل بالإنترنت (IBT).

4- أو أن يكون قد حصل على درجة لا تقل عن 4.0 في اختبار الآيلتس-الأكاديمي (IELTS).

ملاحظة:

– لا تعتمد الكلية نتائج اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.

التفاصيل (PDF):

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/21هـ الموافق 2023/02/12م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/25هـ الموافق 2023/02/16م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا