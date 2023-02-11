كلية الأمير سلطان تعلن موعد فتح باب القبول

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية موعد فتح باب القبول والتسجيل، لكل من الجنسين رجال أو نساء، في برامج التجسير للعام الدراسي 2023 في مختلف التخصصات.

كيفية التقديم

ويبدأ التقديم في كلية الأمير سلطان يوم الأحد الموافق ١٤٤٤/٧/٢١هـ وينتهي الخميس ١٤٤٤/٧/٢٥هـ، ويمكن التقديم عبر الرابط المتاح (هنا).

وطرحت الكلية عدد من البرامج للتجسير ومن بينها: التمريض، مساعد طبيب أسنان، العناية التنفسية، خدمات طبية طارئة، تقنية التخدير، بالإضافة إلى علوم المختبرات الإكلينيكية.

شروط وضوابط القبول

وتأتي مجموعة من الشروط العامة في المتقدمين ومن بينها:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ.

2- أن يكون المتقدم متفرغًا كليًا للدراسة طوال فترة التحاقه بالدراسة.

3- أن يكون برنامج التجسير امتدادًا للتخصص في الدبلوم.

4- أن تكون شهادة الدبلوم في أحد التخصصات المصنفة ضمن الكادر الصحي ولدى المتقدم شهادة تصنيف وتسجيل مهني من سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عند التقديم.

5- أن يكون المتقدم للتجسير حاصلًا على شهادة دبلوم ألا تقل مدته عن سنتان بعد الثانوية العامة بالإضافة لفترة الامتياز.

6- ألا يقل المعدل التراكمي في برنامج الدبلوم عن جيد.

7- أن تكون الجهة المانحة لشهادة الدبلوم من الجهات المعتمدة. وبالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادات من خارج المملكة فيجب أن يكون قد صدر بمعادلة الشهادة من لجنة معادلة وزارة التعليم.

اختبارات اللغة الإنجليزية

ويجب أن يكون المتقدم قد اجتاز أحد اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمد للكلية التالية:

1- أن يكون المتقدم قد حصل على درجة لا تقل عن 450 في امتحان التوفل الورقي (Tofel).

2- أو أن يكون قد حصل على درجة لا تقل عن 133 في اختبار التوفل بالكمبيوتر (CBT).

3- أو أن يكون قد حصل على درجة لا تقل عن 45 في اختبار التوفل بالإنترنت (IBT).

4- أو أن يكون قد حصل على درجة لا تقل عن 4.0 في اختبار الآيلتس-الأكاديمي (IELTS).