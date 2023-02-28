كل ما تود معرفته عن كأس هيرو سانتوش

تستعد الرياض لاستضافة منافسات النسخة الـ76 من بطولة كأس هيرو سانتوش أعرق البطولات الهندية، والتي ستُقام للمرة الأولى في التاريخ خارج البلاد.

الرياض تستضيف البطولة

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الاثنين، عن استضافة الرياض لمنافسات بطولة كرة القدم الوطنية الهندية “كأس هيرو سانتوش”، خلال الفترة من 1- 4 مارس المقبل بمشاركة أندية بنجاب، كارناتاكا، سيرفيزيس وميغايالا.

ووصلت بعثات الفرق المشاركة في نهائيات كأس هيرو سانتوش إلى الرياض، مساء الاثنين، استعدادًا لخوض منافسات البطولة التي تنطلق بمباراتي نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

كأس هيرو سانتوش

وانطلقت البطولة عام 1941، وحملت اسم مهراجا سانتوش الأخير السير مانماثا ناث روي شودري، والذي تولى رئاسة الاتحاد الهندي لكرة القدم عام 1930، كما كان وزيرًا في حكومة البنغال خلال الفترة من 1921 حتى 1927، ورئيسًا للمجلس التشريعي للبنغال خلال الفترة من 1927- 1936.

وتوفي عام 1939 عن عمر ناهز 61 عامًا، وبعد عامين من وفاته تم إطلاق النسخة الأولى من البطولة والتي حملت اسم سانتوش تخليدًا لذكراه.

وظلت كأس سانتوش البطولة الأولى في الهند حتى عام 1996 عندما تم إطلاق أول دوري محلي للأندية، إلا أنها ظلت تستقطب نجوم الصف الأول في الهند وإن كانت تعتمد على اللاعبين الشباب والذين يخطفون أنظار الأندية الكبرى خلال مشاركتهم في هذه الكأس.

ويعتبر فريق كيرالا هو حامل لقب هذه البطولة، فيما يعتبر فريق غرب البنغال هو الأكثر تتويجًا باللقب “32 مرة”، يليه فريق بنجاب “8 مرات”، كيرالا “7”، سيرفيزس “6”، جوا “5”، ماهاراشترا “4”، كاراناتاكا “4”، السكك الحديدية “3”، أندرا براديش “3”، دلهي “1”، مانيبور “1” وميزورام “1”.

النسخة الحالية من البطولة

وانطلقت النسخة الحالية من بطولة كأس هيرو سانتوش بمشاركة 36 فريقًا يمثلون الولايات والأقاليم الاتحادية في الهند تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات ليتأهل بعد ذلك أصحاب الصدارة الست بجانب أفضل 3 فرق من أصحاب المركز الثاني وأضيف إليه فرق السكك الحديدية، وسيرفيزس وفريق أوديشا صاحب الضيافة.

وتم تقسيم الـ12 فريقًا إلى مجموعيتن بواقع 6 فرق في كل مجموعة، حيث تصدر المجموعة الأولى فريق بنجاب فيما حل فريق كارناتاكا في وصافة المجموعة، بينما تصدر سيرفيزس المجموعة الثانية وجاء ميغايالا في المركز الثاني.

وتقام مباراتا نصف نهائي كأس هيرو سانتوش يوم 1 مارس المقبل على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، حيث يلتقي بنجاب متصدر المجموعة الأولى مع ميغالايا وصيف المجموعة الثانية، فيما يلتقي سيرفيزس متصدر المجموعة الثانية مع كارناتاكا وصيف المجموعة الأولى.