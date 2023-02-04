كنو يُسجل هدف التعادل لـ الهلال باللحظات الأخيرة

نجح اللاعب محمد كنو في إحراز هدف التعادل لـ الهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وكان الحكم السلفادوري إيفان بارتون احتسب ركلة جزاء لأزرق الرياض بعد لمس مدافع الوداد كرة سعود عبدالحميد بيده، ليشهد القرار اعتراضًا من لاعبي الوداد حيث طُرد على إثره المغربي يحيى جبران لاعب الوداد لكثرة اعتراضه.

وفي حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل سيذهب الفريقان لشوطين إضافيين ثم ركلات ترجيحية، في حال استمر التعادل.