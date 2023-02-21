كن مذيعًا تستقبل أكثر من 200 شاب وشابة في يومها الأول

شهدت مبادرة كن مذيعًا (إحدى مبادرات المنتدى السعودي للإعلام) حضورًا ضخمًا وتفاعلًا واسعًا، حيث بلغ عدد المشاركين في يومها الأول أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف الأعمار والفئات، ويتوقع أن يتضاعف عدد المتقدمين بدخول يومها الثاني.

الأولى من نوعها

وكان المنتدى السعودي للإعلام قد أعلن عن إطلاق هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها لتأهيل المذيعين في السعودية، بالتنسيق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ومجموعة MBC الإعلامية وشبكة قنوات روتانا وقناة العربية.

اكتشاف المواهب

وتهدف المبادرة التي بدأت أمس، تزامنًا مع انطلاق فعاليات المنتدى في نسخته الثانية التي تقام بالعاصمة الرياض، إلى اكتشاف المواهب الواعدة في أوساط الشباب السعودي وإعداد البرامج والخطط لصقل وتطوير المواهب، بما يؤهلهم لولوج سوق العمل الإعلامي عبر شركاء المبادرة.

لجنة تحكيمية

وتتولى الإشراف على المبادرة لجنة تحكيم مكونة من سلسلة من الكفاءات الإعلامية ذات خبرات متنوعة، وتحتضن عدة مسارات بداية من تجارب الأداء، مرورًا بمرحلة التأهيل على التقديم بمختلف محاوره سواءً التلفزيوني منها أو الإذاعي، وصولًا بتتويج الفائزين.