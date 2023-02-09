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تنتقل طائرتان لنقلهما إلى أضنة

كوادر سعودية ومعدات إغاثية في طريقها إلى تركيا

2023-02-09 الساعة 5:37
كوادر سعودية ومعدات إغاثية في طريقها إلى تركيا
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات نشرتها “قناة الإخبارية” استعدادات فريق البحث والإنقاذ السعودي المكون من كوادر بشرية ومعدات للمغادرة من الرياض إلى تركيا لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

ويتوجه الفريق الإغاثي من بينهم أفراد الدفاع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة لمساعدة المتضررين ورفع الركام والبحث عن الناجين ورفع الركام في تركيا وسوريا، في وقت ترتفع فيه أعداد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي.

كوادر سعودية

من جهته، أوضح متحدث الدفاع المدني محمد الحمادي في لقائه ببرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية” أنه خلال ساعات تنطلق طائرتا فريق البحث والإنقاذ السعودي لإنقاذ محتجزي الزلزال في تركيا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

خلال ساعات

وأضاف أنه خلال ساعات سوف تنطلق طائرتان لنقل فريق البحث والإنقاذ السعودي ضمن الجهود المبذولة لحكومة خادم الحرمين الشريفين للبحث وإنقاذ المحتجزين، وسوف تنتقل الفرق والمعدات والتجهيزات الفنية اللازمة خلال ساعات إلى مطار أضنة التركية.

وفي وقت سابق من اليوم ، نشرت “قناة الإخبارية”، تقريرًا مصورًا يرصد عمليات شحن آليات ومعدات فريق الإنقاذ بالمملكة من أجل المشاركة ودعم عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض في تركيا.

 

 

 

 

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