كورتوا يغيب عن كأس العالم للأندية

يبدو أن فرصة مشاركة حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في كأس العالم للأندية؛ أصبحت صعبة للغاية.

الإصابة تبعد كورتوا

وكان كورتوا قد تعرض لإصابة في الفخذ أثناء عمليات الإحماء لمباراة ريال مايوركا ضد الريال بالأمس، ولم يستطع المشاركة، ليدفع المدير الفني كارلو أنشيلوتي بالحارس الأوكرامي أندري لونين بدلًا منه.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “الفحوصات الأولى لكورتوا تثير تشاؤم ريال مدريد بشأن الشفاء الفوري لحارسه البلجيكي من الإصابة، وإحساس اللاعب بالإصابة ليس جيدًا، وعلى الأرجح سيغيب عن كأس العالم للأندية بأكمله”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، اليوم الاثنين: “خطة نادي ريال مدريد تركز على تجهيز كورتوا، من أجل التواجد في مباراة ليفربول الإنجليزي بعد 15 يومًا ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا”.

ريال مدريد ضد الأهلي المصري

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد الأهلي المصري، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على ملعب مولاي عبدالله في الرباط.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري مشواره في مونديال الأندية بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف.