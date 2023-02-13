كورونادو الأكثر صناعة للفرص بمباراة واحدة

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ظهر النجم البرازيلي إيغور كورونادو، بشكل مميز مع الاتحاد ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.
ويُعد كورونادو أكثر اللاعبين صناعة للفرص في مباراة واحدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي بعد مرور 16 جولة، حيث صنع 10 فرص خلال مباراة الاتحاد ضد العدالة.
وتألق كورونادو بشكل لافت خلال مباراة العدالة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وساهم في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بخمسة أهداف دون رد.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، على ملعب محمد بن فهد في الدمام.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثاني برصيد 37 نقطة بالتساوي مع النصر المتصدر.