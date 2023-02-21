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كورونادو باقٍ في الاتحاد موسمين

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
كورونادو باقٍ في الاتحاد موسمين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء عن تجديد عقد نجمه البرازيلي إيجور كورونادو لمدة موسمين.

وتمت مراسم تجديد العقد في مقر النادي اليوم، بحضور كل من أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد واللاعب البرازيلي.

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5 أندية اهتمت بـ كورونادو

وقبل إعلان الاتحاد التجديد مع اللاعب البرازيلي، كشف برنامج ” المنصة” المذاع على قناة دبي الرياضية الإماراتية وجود 3 أندية إماراتية اهتمت بضم نجم الاتحاد حيث بدأت الأندية التفاوض معه ومع وكيلة أعماله مؤخرًا.

إيجور كورونادو لاعب الاتحاد

كذلك قالت ديزي براندينو وكيلة أعمال اللاعب البرازيلي في تصريحات إعلامية إن الأخير يملك عرضين من ناديي فلامنجو وكورينثيانز البرازيليين.

وكان كورونادو صاحب الـ30 عامًا انضم لنادي الاتحاد في عام 2021 قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي، ونجح بتحقيق بطولة واحدة مع العميد وهي لقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي.

إيجور كورونادو لاعب الاتحاد

 

 

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