كوريا الشمالية تطلق صاروخ كروز إستراتيجيًّا طويل المدى

أجرت كوريا الشمالية، أمس الخميس، تدريبات على إطلاق صاروخ كروز إستراتيجي، وفقًا لوسائل إعلام رسمية.

صاروخ كروز

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن كوريا الشمالية نفذت، أمس الخميس، تدريبات أطلقت خلاله صاروخ “كروز” إستراتيجيًّا طويل المدى، ووصفت ذلك بأنه اختبار لتأكيد جدارة وتشغيل أسلحة ذات قدرات نووية تم نشرها في وحدات عسكرية.

وبحسب الوكالة، فإن التجربة الصاروخية تهدف إلى “تعزيز الكفاءة القتالية وقدرة” صواريخ “كروز” التي تم نشرها في الجيش “لإدارة القنابل النووية التكتيكية”.

تحذير واضح

وفي تصريحات سابقة اعتبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن تجربة صاروخية مماثلة كانت تحذيرًا واضحًا آخر “لأعداء” كوريا الشمالية.

وأفاد أن البلاد “يجب أن تواصل توسيع مجال العمليات للقوات المسلحة الإستراتيجية النووية لردع أي أزمة عسكرية خطيرة وأي أزمة حرب في أي وقت، وأخذ زمام المبادرة فيها بالكامل”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

تجربة مماثلة

كانت كوريا الشمالية قد اختبرت، لأول مرة، صاروخ “كروز” “إستراتيجيًّا” في سبتمبر 2021، والذي اعتبر محللون في ذلك الوقت أنه قد يكون أول سلاح من نوعه في البلاد بقدرات نووية.

وتؤكد تجربة، الخميس، ذلك الدور النووي وأنه انضم إلى العمليات الآن، على رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت كوريا الشمالية قد أتقنت التكنولوجيا اللازمة لبناء رؤوس حربية صغيرة بما يكفي لحملها على صاروخ “كروز”.