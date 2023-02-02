كوريا الشمالية تهدد باستخدام القوة النووية الساحقة

أعلنت كوريا الشمالية أنها غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة، كما هددت باستخدام القوة النووية الساحقة في أي مواجهة مستقبلية.

الخطوط الحمراء

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية، صباح اليوم الخميس، في بيان إن التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة بالمنطقة دفع الوضع إلى أقصى الخطوط الحمراء، ما يهدد بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ترسانة حرب ضخمة، حسب تعبيرها.

وأضاف البيان: بيونغ يانغ لم تعد مهتمة بالحوار طالما ظلت واشنطن تنتهج سياسات معادية.

التدريبات المشتركة

وندد البيان بالتدريبات التي نفذتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، باستخدام طائرات مقاتلة من كلا البلدين، وهدد بالرد على أي تحركات عسكرية أمريكية بما في ذلك القوة النووية الساحقة إذا لزم الأمر.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أجرى مباحثات في سيؤول، الثلاثاء الماضي، مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، حيث دان أوستن ما وصفها باستفزازات كوريا الشمالية وتقويضها للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا التزام بلاده باتخاذ إجراءات الردع التقليدية والنووية لحماية كوريا الجنوبية.

استراتيجية الردع

واتفق الوزيران على مراجعة استراتيجية الردع بشأن تهديدات كوريا الشمالية، لا سيما بعدما دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، مؤخرًا إلى زيادة هائلة في ترسانة بيونغ يانغ النووية.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعربت عن امتنان موسكو لبيونغ يانغ، وأكدت أن تصريح كيم يو يونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي عن دور واشنطن في أوكرانيا، جريء وحاسم.