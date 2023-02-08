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كولر يحلم بالفوز الأول أمام ريال مدريد

2023-02-08 الساعة 7:04
كولر يحلم بالفوز الأول أمام ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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يطمح المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لتجاوز عقبة ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية.

كولر يطمح للتأهل

وظهر الأهلي بقيادة كولر بشكل مميز في مونديال الأندية، حيث افتتح مشواره بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3/0، وكسب سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف، ما يحفز اللاعبين للتأهل إلى النهائي للمرة الأولى.

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الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

وتحمل مباراة الأهلي ضد ريال مدريد طابعًا خاصًا لكولر، حيث سبق وواجه المرينغي مرتين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عام 1995، خلال فترة لعبه مع جراسهوبرز السويسري وخسر المواجهتين بنتيجة 2/0.

وتمنى المدير الفني السويسري بعد خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، ألا يخسر مجددًا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

كولر
كولر – المصدر @AlAhly

مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد ريال مدريد على استاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

وتشهد مباراة اليوم في كأس العالم للأندية، غياب العديد من اللاعبين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بسبب الإصابات المختلفة، ومنهم، كريم بنزيما، إيدير ميليتاو، تيبو كورتوا، فيرلاند ميندي، إيدين هازارد ولوكاس فاسكيز.

المرينغي قبل مباراة مايوركا ضد الريال
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

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