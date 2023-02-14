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ترسيخ صورة الابنة في الأذهان بشتى الطرق

كيم جو-إيه ابنة زعيم كوريا الشمالية على طوابع بريدية

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
كيم جو-إيه ابنة زعيم كوريا الشمالية على طوابع بريدية
المواطن - فريق التحرير

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بعد انتشار صور كيم جو-إيه ابنة الزعيم كيم جونغ أون في وسائل الإعلام الكورية الشمالية، يبدو أن بيونغ يانغ تعمل على ترسيخ صورة “الابنة الكريمة” في الأذهان بشتى الطرق.

وأحدث ما قامت به بيونغ يانغ هو إصدار طوابع بريدية تظهر “الابنة المحترمة” كيم جو-إيه، خصوصا أثناء تفقدها مع والدها موقعا لإطلاق صاروخ “هواسونغ-17” العابر للقارات يوم الثامن عشر من نوفمبر 2022.

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فقد كشف مكتب البريد الكوري الشمالي، اليوم الثلاثاء، عن 8 طوابع، من المقرر إصدارها في يوم 17 فبراير الجاري، تظهر صور كيم جو-إيه.

كيم جو-أيه مع والدها

وبحسب وكالة أنباء يونهاب، الكورية الجنوبية، فإن من بين الطوابع الثمانية هناك 5 طوابع تظهر “كيم جونغ-أون” وابنته “كيم جو-أيه” معا، وطابعان يظهران الصاروخ فقط، وطابع واحد يظهر “كيم جونغ-أون” فقط.

وفي الطوابع، تمشي “كيم جو-أيه” مع والدها كيم جونغ-أون على خلفية الصاروخ وهي تمسك يده، وتقف معه لالتقاط صورة تذكارية مع جنود الجيش الشعبي الكوري الشمالي.

وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها “كيم جو-أيه” في طوابع.

ويأتي إصدار الطوابع التي تظهر “كيم جو-أيه” وسط سلسلة خطوات كوريا الشمالية “لتقديس شخصية ابنة الزعيم”، على حد وصف وكالة يونهاب.

في 19 نوفمبر من العام الماضي، كشفت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن صور “كيم جونغ-أون” أثناء تفقده مع “كيم جو-أيه” لاختبار إطلاق “هواسونغ-17″، قائلة إن “كيم جونغ-أون” أشرف على إطلاق الصاروخ مع ابنته الحبيبة وزوجته.

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