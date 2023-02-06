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أُنقذ اثنين من زملائه بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني

لاعب نادي الرائد السابق كريستيان أتسو عالق تحت الأنقاض في تركيا

2023-02-06 الساعة 5:03
لاعب نادي الرائد السابق كريستيان أتسو عالق تحت الأنقاض في تركيا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تجري عملية بحث وإنقاذ للاعب الدولي كريستيان أتسو الذي انضم إلى نادي هاتايسبور التركي الصيف الماضي، بعد أن علق تحت أنقاض مبنى جراء الزلزال الذي ضرب تركيا بقوة 7.8 ريختر.

لاعب نادي الرائد السابق كريستيان أتسو عالق تحت الأنقاض في تركيا

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من هو كريستيان أتسو؟

ولعب أتسو كجناح في أندية تشيلسي ونيوكاسل والرائد، وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فهو عالق مع أكثر من نحو 6 آلاف شخص آخر تحت الأنقاض.

ولقي أكثر من 1600 شخص مصرعهم وأصيب آلاف آخرون بعد الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسوريا ليلًا ودفن مئات العائلات تحت الأنقاض بينما هم نيام.

وقيل إن اثنين من زملائه في الفريق بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني قد تم انتشالهم من تحت الأنقاض لكن أتسو الذي سجل فوزًا مثيرًا في وقت متأخر مع ناديه أمس، لا يزال مفقودًا.

انضم أتسو إلى تشيلسي في 2013، ثم شارك في خمس مباريات مع نادي إيفرتون قبل أن ينتقل بشكل دائم إلى نيوكاسل وخاض 107 مباريات مع النادي، وسجل ثمانية أهداف، قبل أن ينضم إلى نادي الرائد في عام 2021.

وكان أتسو يلعب الليلة الماضية لصالح هاتايسبور، وسجل هدفًا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

 

تعرضت تركيا لزلزال ثانٍ ضخم بقوة 7.5 ريختر بعد ساعات من وقوع الأول الذي جاء بقوة 7.8 درجة وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في المنطقة وإصابة آلاف آخرين.

وتتزايد المخاوف بشأن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض حيث استنفر الآلاف من عمال الإنقاذ؛ بحثًا عن ناجين وسط الأكوام العملاقة من الخرسانة والحديد.

وشعرت العديد من الدول بالهزات الارتدادية مثل مصر ولبنان وجزيرة قبرص، في حين أصدرت السلطات في إيطاليا تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية، تسونامي، قد تحدث لفترة وجيزة.

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