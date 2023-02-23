لا أهداف بين الهلال وفولاد بالشوط الأول

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد فولاد الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال وفولاد

ودخل أزرق الرياض المباراة بتشكيل مكونًا من: “عبدالله المعيوف، جانج هيون سو، حمد اليامي، علي البليهي، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، موسى ماريجا، لوسيانو فييتو”.

ويسعى الأزرق إلى الفوز والعبور لمواجهة نادي الدحيل القطري في دور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا مساء الأحد المقبل.