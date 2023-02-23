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في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

لا أهداف بين الهلال وفولاد بالشوط الأول

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
لا أهداف بين الهلال وفولاد بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد فولاد الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال وفولاد

ودخل أزرق الرياض المباراة بتشكيل مكونًا من: “عبدالله المعيوف، جانج هيون سو، حمد اليامي، علي البليهي، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، موسى ماريجا، لوسيانو فييتو”.

لوسيانو فييتو - الهلال وفولاد

ويسعى الأزرق إلى الفوز والعبور لمواجهة نادي الدحيل القطري في دور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا مساء الأحد المقبل.

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