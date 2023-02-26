لا أهداف في مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول

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انتهت مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول مساء السبت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.
ولم يخلق الفريقين أي من الفرص الهجومية الخطيرة خلال أول 45 دقيقة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة كما هي ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.
وأصبح رصيد ليفربول بعد التعادل 36 نقطة في المركز السابع، بينما أصبح رصيد كريستال بالاس 27 نقطة في المركز الـ12.
وأُقيم أمس مباريات أستون فيلا ضد إيفرتون، وليدز يونايتد ضد ساوثهامبتون وويست هام يونايتد ضد نوتنجهام فورست، حيث فاز أستون فيلا بثنائية دون رد، وفاز ليدز بهدف دون رد، وفاز ويست هام على نوتنجهام برباعية دون رد.
بجانب فوز آرسنال على نادي ليستر سيتي بهدف دون رد سجله البرازيلي جابرييل مارتينيلي، وفوز مانشستر سيتي على بورنموث برباعية مقابل هدف.
وقبل إقامة مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول، كان ليفربول خسر من نادي ريال مدريد الإسباني مساء الثلاثاء الماضي بنتيجة 5-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
جدير بالذكر أن مباراة توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي ستقام عصر اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب توتنهام في مدينة لندن الإنجليزية.