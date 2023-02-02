لا صحة لما يتداول بشأن إلغاء 70 كلية

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أكد الأمين العام لمجلس الجامعات السعودية، الدكتور محمد الصالح، أنه لا صحة لما يتداول بشأن نية لإلغاء 70 كلية.
وقال الصالح في تصريحات لقناة “العربية”، اليوم الخميس إن “ما يدور هو تطوير هذه الكليات إلى تخصصات تطبيقية ونوعية، بعد إعادة هيكلها في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم”.
وأضاف: “جميع الجامعات السعودية البالغ عددها 27 عملت على مدار سنة كاملة على تلك الهياكل الدراسية، المتوقع إعلانها قريباً”، مرجعاً ذلك إلى وجود فجوة بين التخصصات الأكاديمية وسوق العمل.
وكان “الصالح” قد قال في ندوة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعنوان: “دور الجامعات في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية”، ضمن جدول أعمال الاجتماع الخامس والعشرين لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الجامعة في المنطقة الشرقية مؤخرًا، إن هناك عشرات التخصصات “غير النوعية” سيتم إحلالها في مرحلة البكالوريوس والدبلوم.
وأضاف: “هناك حوالي 70 كلية منتشرة في جميع أنحاء المملكة، بها تخصصات لا تحتاجها سوق العمل، وسيتم تحويل تخصصاتها الى تخصصات تطبيقية نوعية”، مشدداً على أن التحول إلى كليات تطبيقية، يعد واحداً من مخرجات إعادة الهيكلة.