لا علاقة بين نيزك الدوادمي وزلازل تركيا وسوريا

قال الباحث الفلكي ملهم هندي، إن النيزك الذي اندفع عبر الغلاف الجوي لسماء شبة الجزيرة العربية، وتسبب في إضاءة سماء الليل في أجزاء من السعودية، لا علاقة له بالزلازل التي تشهدها تركيا وسوريا في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه أمر طبيعي ويحدث كثيرًا.

وأضاف ملهم هندي في تصريحات لبرنامج سيدتي: أن المقطع المتداول عبر وسائل التواصل صحيح حيث وثقت الكاميرات في منتصف ليلة أمس احتراق نيزك في الغلاف الجوي بين الدوادمي والقصيم، ولاحظه كثير من الأشخاص في الدوادمي والرياض.

لا علاقة

وتابع: لا يوجد أي علاقة بين دخول النيزك للغلاف الجوي والزلازل، لأن دخول النيازك يتكرر بشكل دائم، وكان هناك نيزك في روسيا قبل أيام، وقبلها بيومين في أستراليا، وذلك لأن الفضاء مليء بالصخور، وعادة تتبخر تلك الصخور في الغلاف الجوي قبل وصولها للأرض.

جدير بالذكر أنه رُصد فجر اليوم الخميس، اندفاع نيزك عبر الغلاف الجوي لسماء شبه الجزيرة العربية، وتسبب في إضاءة سماء الليل في أجزاء من السعودية، بتوهج أزرق ساطع بحسب شهود عيان وهو الحدث الأول من نوعه المسجل في العام 2023.