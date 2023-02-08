تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة لا يمكن التنبؤ بالزلازل وتطبيق كود البناء يحمي المباني شرط ليونيل ميسي للعودة إلى برشلونة إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم فساد واحتيال انطلاق الجولة الـ16 من دوري روشن غدًا كولر يحلم بالفوز الأول أمام ريال مدريد أنشيلوتي يستبعد نجم الريال ضد الأهلي النصر يسعى للتعويض ضد الوحدة الداخلية تستعرض تقنياتها في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين
أعلن رئيس فريق الرصد الزلزالي المهندس خالد يوسف، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل بأي حال من الأحوال “هذا الشيء في علم الله”.
فيديو | رئيس فريق الرصد الزلزالي م. خالد يوسف: لا يمكن التنبؤ بالزلازل، ويجب تطبيق "كود البناء "في المباني للحماية من أي زلزال يحدث#نشرة_النهار#الإخبارية#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/Eq2loWmrvIقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 8, 2023
وأفاد المهندس خالد يوسف، في تصريحات لبرنامج نشرة النهار المذاع عبر قناة الإخبارية، أن النشاط البركاني يعطي مؤشرًا على وجود نشاط زلزالي أو خروج بعض الغازات مثل الرادون والكبريت.
وأكمل خالد يوسف: الرهان والتحدي الحقيقي في هذا الموضوع ليس التنبؤ أو نشر الإشاعة أو معرفة وقت حدوث الزلزال ومكانه، ولكن تطبيق كود البناء في المباني الأساسية لكي تقاوم أي زلزال يحدث.