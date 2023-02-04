لباقة طفل في العلا بالإنجليزية تخطف قلوب السياح

خطف الطفل عمر الأنصاري في مدينة العلا، قلوب وأنظار السياح الأجانب بلباقته، عندما أجاد الحديث مع سياح من بولندا باللغة الانجليزية.

حديث مع السياح

وظهر عمر في فيديو يسأل السياح عن رأيهم في العلا، وعن سبب الزيارة وأهم الأشياء التي أعجبتهم في الموقع، والأماكن الهامة الأخرى التي لفتت انتباههم في المملكة.

واستفسر منهم عن أهم ما أعجبهم في العلا والبيئة الصحراوية والمناظر الطبيعية، فضلًا عن اختلاف البيئة ما بين المملكة وغيرها من الدول.

نموذج أخلاقي

وتبادل عمر أطراف الحديث مع الزوار، مؤكدًا على حلمه بزيارة بريطانيا لمتابعة الكرة العالمية، فيما أثنى مرتادو مواقع التوصل على هذا الطفل، وثقته بنفسه، فيما اعتبر آخرون أنه مدرسة في الأخلاق، وحسن المنطق والتهذيب والأدب، وطالبوا بتعليمه حتى يصبح مرشدًا سياحيًا لزوار المملكة.

كذلك رأى البعض أنه على الرغم من صغر سنه، قدم نموذجًا يحتذى به عبر حديثه العفوي.