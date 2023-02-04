Icon

هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم تحدي ديزايناثون Icon محمد كنو يغيب عن مباراة الهلال وفلامنجو Icon شبيه طلال مداح يكشف أكثر موقف غريب تعرض له Icon النصر بطل الشتاء في ترتيب دوري روشن Icon الهلال يكشف آخر تطورات إصابة أندري كاريلو Icon لقطات تحبس الأنفاس قبل إسقاط المنطاد الصيني  Icon لحظة إسقاط المنطاد الصيني Icon نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يتوج الفائز بكأس الفروسية Icon والد المبتعث المغدور وليد الغريبي يكشف تفاصيل مؤلمة حول وفاة ابنه Icon مشاريع قرارات وزارية لإنقاذ الشركات المهددة بالإفلاس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السياحة والسفر
السعودية اليوم
حصاد اليوم
قدم نموذجًا يحتذى به في الإرشاد

لباقة طفل في العلا بالإنجليزية تخطف قلوب السياح

2023-02-04 الساعة 9:05
لباقة طفل في العلا بالإنجليزية تخطف قلوب السياح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خطف الطفل عمر الأنصاري في مدينة العلا، قلوب وأنظار السياح الأجانب بلباقته، عندما أجاد الحديث مع سياح من بولندا باللغة الانجليزية.

حديث مع السياح

وظهر عمر في فيديو يسأل السياح عن رأيهم في العلا، وعن سبب الزيارة وأهم الأشياء التي أعجبتهم في الموقع، والأماكن الهامة الأخرى التي لفتت انتباههم في المملكة.

واستفسر منهم عن أهم ما أعجبهم في العلا والبيئة الصحراوية والمناظر الطبيعية، فضلًا عن اختلاف البيئة ما بين المملكة وغيرها من الدول.

نموذج أخلاقي

وتبادل عمر أطراف الحديث مع الزوار، مؤكدًا على حلمه بزيارة بريطانيا لمتابعة الكرة العالمية، فيما أثنى مرتادو مواقع التوصل على هذا الطفل، وثقته بنفسه، فيما اعتبر آخرون أنه مدرسة في الأخلاق، وحسن المنطق والتهذيب والأدب، وطالبوا بتعليمه حتى يصبح مرشدًا سياحيًا لزوار المملكة.

كذلك رأى البعض أنه على الرغم من صغر سنه، قدم نموذجًا يحتذى به عبر حديثه العفوي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة
حصاد اليوم

الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة

حصاد اليوم
مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف...
السعودية اليوم

مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف...

السعودية اليوم
ابتكار ملصق بحجم العملة المعدنية لمراقبة نمو...
صحة وطب‎

ابتكار ملصق بحجم العملة المعدنية لمراقبة نمو...

صحة وطب‎
الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات...
السعودية اليوم

الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات...

السعودية اليوم
جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 
السعودية اليوم

جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس 

السعودية اليوم
معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة
الرياضة

معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة

الرياضة
تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان
السعودية اليوم

تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان

السعودية اليوم
خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي...
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي...

السعودية اليوم