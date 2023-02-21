لبنانيون يبيتون ليلتهم بالشوارع جراء زلزال هاتاي الأخير

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تحدث مواطن لبناني عن تأثير الزلزال عليهم، قائلًا: الهزة مزعجة جدًّا، غيرنا ملابسنا ونزلنا الشارع بسرعة كبيرة.
وقال في تصريح لقناة الغد العربي، مساء الاثنين: سنظل بالشارع للصبح، كل شيء وارد، مضطرون نخاف شفنا ما حدث في تركيا.
أعلنت وزارة التعليم اللبنانية، غلق المدارس والجامعات اليوم؛ بسبب الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي التركية مساء أمس الاثنين، وشعر به سكان لبنان وسوريا وفلسطين والقاهرة.
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة، اليوم الثلاثاء، بعد الزلزال الذي حدث مساء أمس وشعر بها سكان لبنان والمنطقة.
وكلف الوزير الحلبي المسؤولين عن إدارة كل هذه المؤسسات الرسمية والخاصة، بالكشف الهندسي مجددًا على مباني المؤسسات التعليمية كافة؛ للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني، لم تكن ظاهرة في الكشف الأول.
ودعا الحلبي إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة، والإبلاغ عن أية إشارات تشكل خطرًا على المباني التعليمية.
وسمع المواطنون صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.
ووفقًا لوسائل إعلام تركية، فإن الزلزال دمر أبنية كانت آيلة للسقوط في مدينة أنطاكيا.
وكشف المرصد الأمريكي أن عمق الزلزال الأخير الذي ضرب ولاية هاتاي التركية 10 أمتار.