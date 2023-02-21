لبنانيون يهرعون للشوارع خشية انهيار المباني

هرع لبنانيون إلى الشوارع خشية انهيار المباني إثر الزلزال الأخير الذي ضرب منطقة أنطاكيا جنوب تركيا، مساء أمس الاثنين، وشعر بها سكان مصر وقبرص ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق.

زلزالان بقوة 6.4 و5.8 درجات

وضرب زلزالان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر منطقتي دفنه وصمانداغ في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

وكانت وزارة التعليم اللبنانية قد أعلنت غلق المدارس والجامعات اليوم؛ بسبب الزلزال الأخير.

إغلاق المدارس في لبنان

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة، اليوم الثلاثاء، بعد الزلزال الذي حدث مساء أمس وشعر به سكان لبنان والمنطقة.

وكلف الوزير الحلبي المسؤولين عن إدارة كل هذه المؤسسات الرسمية والخاصة، بالكشف الهندسي مجددًا على مباني المؤسسات التعليمية كافة؛ للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني، لم تكن ظاهرة في الكشف الأول.

معاينة المباني

ودعا الحلبي إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة، والإبلاغ عن أية إشارات تشكل خطرًا على المباني التعليمية.

وسمع المواطنون صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، فإن الزلزال دمر أبنية كانت آيلة للسقوط في مدينة أنطاكيا.

وكشف المرصد الأمريكي أن عمق الزلزال الأخير الذي ضرب ولاية هاتاي التركية 10 أمتار.